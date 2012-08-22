Дизайн флаеров "Мобильный салон красоты"

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен30 заявок321 просмотр

Необходимо придумать и создать дизайн флаера размера А5.

13 лет назад
mediamax
Максим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Спасибо Вам за долгий и кропотливый труд согласований и правок! Спасибо! Конечный вариант очень радует!
Спасибо за интересный проект и приятное общение! Оплата произведена вовремя. Рекомендую как надежного заказчика и сама буду рада вновь вместе поработать!

Заявки фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад

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