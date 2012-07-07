Разработка дизайна упаковки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт15 заявок240 просмотров

В кратчайшие сроки нужна разработка дизайна упаковки!

Прикрепляю фото в старом дизайне. Нужно кардинально что-то новое!

Основная задача, дизайн должен быть ярким, стильным, должен выглядеть дорого.

К 15.07 (воскресенье) дизайн уже должен быть готов к печати!

13 лет назад
yuliya3
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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