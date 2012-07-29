Нарисовать простой плакат

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Завершен16 заявок321 просмотр

Нужно нарисовать плакат "Берегите лес от пожара".

Сделать это нужно быстро, жделательно 16.07.12, что бы мы показали заказчику.

Плакат должен быть ярким, заметным, не убогим по типографике.

В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются.

Размер: 70 длина; 50 высота.

UPD, Уважаемые дизайнеры, оценивате пожалуйста с позиции того, что будет только надпись на плакате.

Интересует минимально возможная цена.

13 лет назад
jumbo
Юрий 
51 год
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

eney19
54 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Наталия замечательно и быстро справилась с поставленной задачей. Рекомендуем данного исполнителя. jumbosic
Работала впервые и без предоплаты. Доверие оправдалось. Рекомендую

Заявки фрилансеров

eney19
54 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад