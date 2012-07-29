Нарисовать простой плакат

Нужно нарисовать плакат "Берегите лес от пожара".

Сделать это нужно быстро, жделательно 16.07.12, что бы мы показали заказчику.

Плакат должен быть ярким, заметным, не убогим по типографике.

В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются.

Размер: 70 длина; 50 высота.

UPD, Уважаемые дизайнеры, оценивате пожалуйста с позиции того, что будет только надпись на плакате.

Интересует минимально возможная цена.