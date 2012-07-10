Дизайн и вёрстка буклетов. Приватно для msats

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт7 заявок194 просмотра

Необходимо придумать дизайн для буклетов. Тематика Северный поезд. Подробности дам лично.

13 лет назад
katerina_metko
Екатерина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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