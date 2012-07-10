Создание мебельного каталога

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  2. Верстка полиграфии
Закрыт26 заявок244 просмотра

Источник информации - www.dami-mebel.ru

Нужно сделать каталог продукции (парты, тумбы, стулья, стеллажи)

Приблизительно 20-24 стр.

Формат А4

Сроки и стоимость?

Исполнитель желательно из Москвы.

Форма оплаты любая.

13 лет назад
k_pavel
Павел 
41 год
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров