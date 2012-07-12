Проект дизайна рекламного плаката для места продаж

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт15 заявок211 просмотров

Размеры плакатов :

Магазин -А4,

Торговая точка -А2

Предмет плаката.

Печка для туристов .

Размер , см :12*11

Вес : 320 грамм

Вид топлива : Твёрдое древесное топливо

Мощность горения: min 1.5 кВт. - max 3.5 кВт. .

Время нагрева : 1 литр воды 6.5 минут (зависит от силы огня)

Количество топлива : 50 грамм на 1 литр воды.

Фотографии будут подготовлены близкие к виду находящихся в приложении \

Логотипы есть в кривых

13 лет назад
dvakiev
53 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
6 дней назад
13 лет назад
$30
2 дня
Работа над проектом началась активно с быстрым согласованием всех моментов по мобильной связи. В результате мною было представлено три варианта с различными идеями подачи материала. Заказчик выбрал один и сообщил, что на данном этапе уже готов оплатить работу. Далее были сделаны небольшие доработки и превью отправлено на окончательное утверждение с реквизитами для оплаты. А далее заказчик просто исчез. Мобильный номер не отвечает, сообщение в скайпе и отправление на e-mail также остались без ответа. Прошло две недели ожидания. Но мне так и не удалось получить оплату за выполненную работу, отправить исходники и стандартно завершить проект. Пока я приняла решение оставить заказчику отрицательный отзыв. Ссылка на финальный вариант превью: http://www.weblancer.net/users/A-nebo/portfolio/1497114.html#item Добавлено 06.08.2012 г. (после комментария Владимира): Владимир, вами не могли тестироваться макеты, это были распечатанные на офисном оборудовании картинки из предложенных превью? Почему же вы меня не предупредили о том, что проводится тестирование вариантов? И тем более не сообщили мне о результатах и вашем решении. А вместо серьезного обсуждения и решения вопроса предпочли не отвечать на мои звонки, сообщения и письма. Мне очень жаль своего времени и одного утраченного доверия. Оплату за проделанную работу я так и не получила. Для тех, кому интересно, ссылка на первый вариант-предложение (с последующими доработками по пожеланиям заказчика): http://www.weblancer.net/users/A-nebo/portfolio/1498519.html#item

Заявки фрилансеров

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
6 дней назад
13 лет назад