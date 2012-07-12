Разработать фирменный бланк компании А4 в разных форматах: DOC, PSD
Проект дизайна рекламного плаката для места продаж
Размеры плакатов :
Магазин -А4,
Торговая точка -А2
Предмет плаката.
Печка для туристов .
Размер , см :12*11
Вес : 320 грамм
Вид топлива : Твёрдое древесное топливо
Мощность горения: min 1.5 кВт. - max 3.5 кВт. .
Время нагрева : 1 литр воды 6.5 минут (зависит от силы огня)
Количество топлива : 50 грамм на 1 литр воды.
Фотографии будут подготовлены близкие к виду находящихся в приложении \
Логотипы есть в кривых
Выбранный исполнитель
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