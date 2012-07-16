Фирменный бланк

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен8 заявок134 просмотра

Разработать фирменный бланк компании А4 в разных форматах: DOC, PSD

13 лет назад
avioniks
Виталий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Kabare
Ольга 
41 год
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Быстро и оперативно был разработан красивый фирменный стиль бланка.
Было приятно работать. Оплата в срок!

Заявки фрилансеров

Kabare
Ольга 
41 год
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад