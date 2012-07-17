Дизайн визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен25 заявок218 просмотров

Необходимо создать дизайн визитки для фирмы, занимающейся производствоим и продажей дверной, оконной, мебельной фурнитуры из латуни.

Визитки, предположительно, будут печататься на темной бумаге с последующим частичным или полным фольгированием.

Материал и текст вышлю.

13 лет назад
briza
50 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Smo_lina
Евгения 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Работа сделана быстро, качественно и на высоком уровне! Дизайн визиток очень понравился, не ожидал, что все будет сделано так классно. Это именно то, что нужно! Работа была выполнена быстрее, чем ожидалось, но качество выполнения при этом великолепное. Спасибо большое, очень приятно с Вами работать!
Очень понравилось работать с Михаилом! Очень конкретное задание, очень быстрый отклик по предложенным вариантам, уважительное отношение к моему профессионализму, своевременная оплата! С удовольствием продолжу сотрудничество в случае необходимости

Заявки фрилансеров

Smo_lina
Евгения 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад