Дизайн письма от Деда Мороза

$110
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт15 заявок2903 просмотра
#1$50
#2$15
#3$15
#4$15
#5$15

Требуется разработать дизайн Письма от Деда Мороза. Какие есть сейчас можно посмотреть на сайте http://santaletter.ru/

Работы повторяться не должны.

Победитель должен будет предоставить работу в следующем формате:

1) Все шрифты для текста

2) Сам шаблон письма (300 пикс/дюйм, PSD)

13 лет назад
allseo
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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