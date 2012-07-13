Размеры плакатов : Магазин -А4, Торговая точка -А2 Предмет плаката. Печка для туристов . Размер , см :12*11 Вес : 320 грамм Вид ...
Разработать дизайн визитки
Необходимо придумать дизайн визитки по прикрепленному ТЗ.
Формат визиток — 90х50 мм
В предложении указывайте срок разработки и стоимость.
Заявки скрыты от других исполнителей.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $10
Разработать фирменный бланк компании А4 в разных форматах: DOC, PSDЗавершен13 лет назад
1) Нужно нарисовать заставку для двд 2) Нужно нарисовать первый слайд для видио и последний слайд 3) Нужно сделать обложку для диска 4) Нужно сделать изображение на сам диск ...Закрыт13 лет назад
Источник информации - www.dami-mebel.ru Нужно сделать каталог продукции (парты, тумбы, стулья, стеллажи) Приблизительно 20-24 стр. Формат А4 Сроки и стоимость? Исполнитель желательно из Москвы. Форма оплаты любая.Верстка полиграфии26 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Необходимо придумать дизайн для буклетов. Тематика Северный поезд. Подробности дам лично.Верстка полиграфии7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен дизайн визиток для туристической фирмы, старый дизайн есть к сожалению только в формате в формате eps, pdf . Есть варианты: 1. Перерисовать старый вариант( подкорректировать ...Завершен13 лет назад
Нужно нарисовать плакат "Берегите лес от пожара". Сделать это нужно быстро, жделательно 16.07.12, что бы мы показали заказчику. Плакат должен быть ярким, заметным, не убогим по типографике. ...Завершен13 лет назад
- $50
Нужно срочно закончить верстку буклета по готовой модели. Подробности письмом.Верстка полиграфии21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть уже готовый дизайн визиток, нужно внести только некоторые поправки - поменять телефоны, добавить имя и т.п. И подготовить к печати. В данный момент дизайн в формате .tif .jpg На выходе нужен cdr ...Завершен13 лет назад
- $50
В кратчайшие сроки нужна разработка дизайна упаковки! Прикрепляю фото в старом дизайне. Нужно кардинально что-то новое! Основная задача, дизайн должен быть ярким, стильным, должен выглядеть дорого. К 15.07 (воскресенье) дизайн ...Верстка полиграфии15 заявокЗакрыт13 лет назад