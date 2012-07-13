Разработать дизайн визитки

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт19 заявок180 просмотров

Необходимо придумать дизайн визитки по прикрепленному ТЗ.

Формат визиток — 90х50 мм

В предложении указывайте срок разработки и стоимость.

Заявки скрыты от других исполнителей.

13 лет назад
sex-mashine
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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apelab
56 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$20
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apelab
56 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад