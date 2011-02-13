zavyalova1310

Ирина zavyalova1310

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

bafamen
52 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
9 баллов
10 лет назад
Рекламная иллюстрация для ЖК-телевизоров
Заказчик надежный, рекомендую всем.
В работе были соблюдены все указанные требования к проекту, остались очень довольны. Благодарим за участие в конкурсе.
Ответный отзыв
istore
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Приватный заказ для Василия (istore)
Рад сотрудничеству!
Cпециалист своего дела! Очень довольна сотрудничеством, было много сделано. Высокий уровень исполнения в указанные сроки. Без дополнительных вопросов исполняются корректировки, результат которых – полное удовлетворение требований заказчика. Для меня выбор очевиден, каждый заказ – это уверенность и надежность!
Ответный отзыв
istore
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Приватный заказ для Василия (istore)
Рад сотрудничесву!
Работа в срок, быстро, качественно! Очень довольна! Готова предоставлять будущие проекты и не сомневаться в выполнении поставленных задач.
Ответный отзыв
N0RD
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
7 отзывов
$30
10 баллов
13 лет назад
Перевод инструкции пользователя к ТВ
Сотрудничеством с Ириной доволен. Мой + Продолжу работать с удовольствием.
В очередной раз была довольна исполнительностью Дмитрия. Спасибо Вам огромное за быстроту, качество и понимание!
Ответный отзыв
N0RD
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
7 отзывов
$50
10 баллов
13 лет назад
Перевод инструкции пользователя к ТВ
Честный и порядочный работодатель. Доволен сотрудничеством!
Благодарна за работу, все четко и быстро.
Ответный отзыв
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