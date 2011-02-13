zavyalova1310

Необходим перевод инструкции с английского языка на русский. Срок исполнения до завтра, утро. Дополнительно прикреплен файл с похожей инструкцией.
- $30Переводы1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Необходим перевод инструкции с английского языка на русский. Срок исполнения до вечера воскресенья.Завершен13 лет назад
- $50
Необходимо разместить рекламную продукцию на листе формата А4 в виде жк телевизоров (фото, характеристика, указание цены)+настенные кронштейны. Характеристики, цены и фото будут приложены в файлах ниже. На оборотной стороне рекламного листа предполагается печать товарного чека. ...Завершен13 лет назад
- $150
Необходимо разработать для компании фирменный стильФирменный стиль2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $60
Создать flash карту с обозначениями адреса компании для сайта enterpc.ruДизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $200
Необходим перевод инструкции по эксплуатации к телевизору, плюс логотип и дизайн паспорта. Подготовка к печати.Закрыт14 лет назад
- $30
Создание стикера на тему ремонт и обслуживание компьютерной техники; ремонт аудио/видео техники.Завершен14 лет назад
- $200
Переделать дизайн сайта. Срочность работы от 3-4-х дней.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Необходимо создать баннер. Исходя из структуры сайта www.enterpc.ru надо придумать дизайн баннера. На сайте уже есть баннер, но его дизайн надо изменить. На беннере надо убрать все, что в него заложено. Оставить в ...Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Дизайн магнита на холодильник+дизайн рекламного блока размер 170Х70 Форма,размер и цветовая гамма для магнита любая. Также рекламный блок, но размер 170Х70 Присутствие информации, обязательно: 1. Название компании EnterPC 2. Адрес ...Завершен14 лет назад