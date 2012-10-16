Перевод инструкции пользователя к ТВ

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен7 заявок254 просмотра

Необходим перевод инструкции с английского языка на русский. Срок исполнения до завтра, утро.

Дополнительно прикреплен файл с похожей инструкцией.

13 лет назад
zavyalova1310
Ирина 
43 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

N0RD
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
7 отзывов
13 лет назад
$30
1 день
В очередной раз была довольна исполнительностью Дмитрия. Спасибо Вам огромное за быстроту, качество и понимание!
Сотрудничеством с Ириной доволен. Мой + Продолжу работать с удовольствием.

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N0RD
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
7 отзывов
13 лет назад

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