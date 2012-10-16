Компания Freelance Project Management ищет профессиональных письменных переводчиков с/на корейский и японский языки для долгосрочного сотрудничества на удаленной основе. Ждем Ваши резюме на ящик [email protected] с пометкой в теме письма: «ПЕРЕВОДЧИК КОРЕЙСКОГО/ЯПОНСКОГО ...
Перевод инструкции пользователя к ТВ
Необходим перевод инструкции с английского языка на русский. Срок исполнения до завтра, утро.
Дополнительно прикреплен файл с похожей инструкцией.
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