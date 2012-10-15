Требуются переводчики корейского и японского яз.

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Закрыт3 заявки174 просмотра

Компания Freelance Project Management ищет профессиональных письменных переводчиков с/на корейский и японский языки для долгосрочного сотрудничества на удаленной основе.

Ждем Ваши резюме на ящик [email protected] с пометкой в теме письма: «ПЕРЕВОДЧИК КОРЕЙСКОГО/ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА». Указывайте опыт работы, желаемую ставку (в рублях или долларах за 1800 знаков с пробелами), указывайте Ваши контакты (не только e-mail, но и ICQ и Skype), и т.п.). Способ оплаты: система yandex и webmoney. Другие варианты оплаты не рассматриваются!

Заранее спасибо за проявленный интерес к нашей вакансии!

13 лет назад
FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
66 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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