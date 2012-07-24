Портфолио
- Наружная реклама, бигборд261 просмотр
- Наружная реклама, бигборд337 просмотров
- Ретушь и цветокоррекция373 просмотра
- Коллаж, элемент дизайна сайта237 просмотров
- Без названия195 просмотров
- Флаер с двойной биговкой418 просмотров
- Листовка, А5225 просмотров
- Листовка, А5224 просмотра
- Оформление обложки журнала206 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
11 лет назад
Сделал. Адекватный исполнитель на доверии без заморочек. Побольше бы таких.
Ответный отзыв
Таких заказчиков как Олег понимаешь с полуслова. Здорово, когда обе стороны остаются довольны друг другом. Рекомендую как надежного и доброжелательного заказчика.
$10
10 баллов
11 лет назад
Работа выполнена всего за 2,5 часа и на "отлично". Очень благодарна Александру за то, что выручил со срочной задачей. Его будущим заказчикам могу предоставить только самые положительные рекомендации!
Ответный отзыв
Ирина - очень приятный в общении заказчик, который с первого раза может так четко сформулировать и донести до исполнителя задачи, что никаких дополнительных уточняющих вопросов не возникает даже приблизительно. С такими людьми всегда приятно иметь дело, хоть и попадаются они один раз на десять... Рекомендую Ирину как надежного и очень доброжелательного заказчика, работа с которым будет для вас легкой, быстрой и приятной.
$5
10 баллов
11 лет назад
Отлично и быстро выполнена работа, все пожелания учтены.
Ответный отзыв
Татьяна четко поставила задачу, предельно ясно корректировала мою работу, в результате чего конечный результат вышел из-под моей руки легко и непринужденно. С самых первых минут нашего общения было ясно, что Татьяна очень доброжелательный и порядочный заказчик. Рекомендую всем.
$50
10 баллов
11 лет назад
В работе были соблюдены все указанные требования к проекту, остались очень довольны. Благодарим за участие в конкурсе.
Ответный отзыв
Заказчик надежный, рекомендую всем.