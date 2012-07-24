bafamen

Александр bafamen

 
50 летУкраина/Киев
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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Отзывы заказчиков
oleant
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Сделать тоньше надпись в кривых
Сделал. Адекватный исполнитель на доверии без заморочек. Побольше бы таких.
Таких заказчиков как Олег понимаешь с полуслова. Здорово, когда обе стороны остаются довольны друг другом. Рекомендую как надежного и доброжелательного заказчика.
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IPakhomova
Ирина 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Срочно заменить изображения на фотографии стенда
Работа выполнена всего за 2,5 часа и на "отлично". Очень благодарна Александру за то, что выручил со срочной задачей. Его будущим заказчикам могу предоставить только самые положительные рекомендации!
Ирина - очень приятный в общении заказчик, который с первого раза может так четко сформулировать и донести до исполнителя задачи, что никаких дополнительных уточняющих вопросов не возникает даже приблизительно. С такими людьми всегда приятно иметь дело, хоть и попадаются они один раз на десять... Рекомендую Ирину как надежного и очень доброжелательного заказчика, работа с которым будет для вас легкой, быстрой и приятной.
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m0965536
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Обработать 3 фото
Отлично и быстро выполнена работа, все пожелания учтены.
Татьяна четко поставила задачу, предельно ясно корректировала мою работу, в результате чего конечный результат вышел из-под моей руки легко и непринужденно. С самых первых минут нашего общения было ясно, что Татьяна очень доброжелательный и порядочный заказчик. Рекомендую всем.
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zavyalova1310
Ирина 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Рекламная иллюстрация для ЖК-телевизоров
В работе были соблюдены все указанные требования к проекту, остались очень довольны. Благодарим за участие в конкурсе.
Заказчик надежный, рекомендую всем.
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