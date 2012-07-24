Ирина - очень приятный в общении заказчик, который с первого раза может так четко сформулировать и донести до исполнителя задачи, что никаких дополнительных уточняющих вопросов не возникает даже приблизительно. С такими людьми всегда приятно иметь дело, хоть и попадаются они один раз на десять... Рекомендую Ирину как надежного и очень доброжелательного заказчика, работа с которым будет для вас легкой, быстрой и приятной.