Необходимо создать дизайн визитки для фирмы, занимающейся производствоим и продажей дверной, оконной, мебельной фурнитуры из латуни. Визитки, предположительно, будут печататься на темной бумаге с последующим частичным или полным фольгированием. Материал и текст ...
Дизайн сертификата. Срочно.
Нужно сделать дизайн сертификата по обучению. ТЗ письмом
Заявки фрилансеров
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