Требуется разработать этикетку

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт22 заявки235 просмотров

Требуется разработать этикетку в стиле

http://www.advancednutrients.com/hydroponics/

Планируется 6-7 картинок.

Нужны полноцветные, качественные и интересные куртинки.

13 лет назад
Egorovka
Кирилл 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров