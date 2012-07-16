Нужно сделать дизайн плаката + иконки

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Закрыт4 заявки123 просмотра

Задание приложено. связь icq 293899, сделать нужно за сегодня т.к там нет ничего особо тяжелого.

13 лет назад
reload999
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад