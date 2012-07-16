Нужно сделать дизайн плаката + иконки

Необходимо создать дизайн визитки для фирмы, занимающейся производствоим и продажей дверной, оконной, мебельной фурнитуры из латуни. Визитки, предположительно, будут печататься на темной бумаге с последующим частичным или полным фольгированием. Материал и текст ...