Создание иллюстрации (1 шт) для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт18 заявок175 просмотров

Необходимо сделать иллюстрацию к небольшому тексту, который будет добавлен на сайт компании mirafox.ru (иллюстрации к разделу "условия работы" ).

Стоимость одной иллюстрации 50$

11 лет назад
ChristinaMarty
Кристина 
34 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров