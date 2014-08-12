Разработка фирстиля для цифрового анентства

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт17 заявок140 просмотров

Здравствуйте!

Требуется разработать фирстиль для цифрового агентства в сине-голубых тонах (лого во вложении)

Срок до 10 календарных дней.

Возможна оплата по безналу.

Просьба указывать стоимость в у.е. = 30р.

11 лет назад
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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