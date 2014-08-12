Организации, проводящей геологические изыскания для строительства необходим фирменный стиль. Основные направления деятельности: лабораторные исследования грунтов; бурение инженерно-геологических скважин; геофизические исследования. Необходима разработка логотипа, фирменного бланка, визитки и т.п.
Разработка фирстиля для цифрового анентства
Здравствуйте!
Требуется разработать фирстиль для цифрового агентства в сине-голубых тонах (лого во вложении)
Срок до 10 календарных дней.
Возможна оплата по безналу.
Просьба указывать стоимость в у.е. = 30р.
Заявки фрилансеров
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