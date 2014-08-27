Фирменный стиль на основе логотипа

# 1 — $ 100

Логотип есть, исходник в cdr. На его основе надо создать фирменный стиль.

Нужный набор:

конверт

бланк

визитка

и специфичные файлы:

договор заказчику (wordl)

заявка перевозчику (excel)

заявка заказчику (excel)

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Все должно нормально смотреться и печататься на цифровом принтере (т.е. с полями, не кто не будет подрезать бумагу после печати и вырубать конверты, т.е. макеты должны быть без вылетов под обрез).

Данные бланки и исходник логотипа предоставлю по заявке.

Готовые варианты скинуть в pdf, doc, xls и в векторе.