Скреативить стильную визитку

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт20 заявок245 просмотров

Необходимо скреативить стильную визитку. Двусторонняя. Частный предприниматель, область деятельности - реклама, маркетинг, бизнес-консалтинг, социальные проекты.

На первой стороне кроме дизайна - Имя-Фамилия, телефон, емейл, сайт, еще одна строчка для доп.информации (семизначная цифра), указание сфер деятельности.

На второй стороне - тоже какой то дизайн + пара рекламных предложений.

Визитка должна быть достаточно стильной чтобы ее можно было без стыда дать какому нить супер-топ-менеджеру. При этом печать - на бумаге, никаких других материалов/носителей не предлагать.

UPDATE: Учитывая что проект как то стихийно превратился в конкурс, проект закрывается и открывается конкурс "только для приглашенных". Приглашено 7 человек, чьи цены были в рамках бюджета конкурса, который поставлен в 20 долларов. Все приглашенные получают от меня персональное уведомление в личку.

11 лет назад
Artas28
47 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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