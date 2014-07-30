Необходимо скреативить стильную визитку. Двусторонняя. Частный предприниматель, область деятельности - реклама, маркетинг, бизнес-консалтинг, социальные проекты.

На первой стороне кроме дизайна - Имя-Фамилия, телефон, емейл, сайт, еще одна строчка для доп.информации (семизначная цифра), указание сфер деятельности.

На второй стороне - тоже какой то дизайн + пара рекламных предложений.

Визитка должна быть достаточно стильной чтобы ее можно было без стыда дать какому нить супер-топ-менеджеру. При этом печать - на бумаге, никаких других материалов/носителей не предлагать.

UPDATE: Учитывая что проект как то стихийно превратился в конкурс, проект закрывается и открывается конкурс "только для приглашенных". Приглашено 7 человек, чьи цены были в рамках бюджета конкурса, который поставлен в 20 долларов. Все приглашенные получают от меня персональное уведомление в личку.