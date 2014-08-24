Оформление листа для Коммерческого предложения

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен12 заявок138 просмотров

Нужен фирменный лист для дальнейшего использования под коммерческие предложения.

Что должно быть?

- логотип компании

- шапка с реквизитами компании

- адрес сайта и корпоративная почта.

Прошу предложить вашу стоимость и сроки.

Оплата на карту приватбанка.

11 лет назад
Yana_nana
Яна 
41 год
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

GALO
Иван 
51 год
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад
$10
1 день
Отличная работа, сроки соблюдены. Рекомендую!
Работа прошла на ура!!! Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

GALO
Иван 
51 год
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад

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