Здравствуйте! Требуется разработать фирстиль для цифрового агентства в сине-голубых тонах (лого во вложении) Срок до 10 календарных дней. Возможна оплата по безналу. Просьба ...
Дизайн-макет для брендирования Porter-фургон
Требуется дизайн-макет (полностью готовый к печати) для оклейки автомобиля Porter с изотермическим фургоном.
Компания работает как на рынке поставок профессионального оборудования так и в секторе премиальной бытовой техники.
Профессиональное оборудование представлено на www.juicemaster.ru
Домашняя техника на www.smoothie.ru
Сложность задачи состоит в том, чтобы совместить в оформлении автомобиля два несовместимых стиля, но при этом не перегрузить графикой и вообще не допустить каши.
Архив с фото и графикой (152 Мб) по ссылке www.espressomaster.ru/porter14.zip
Пожалуйста, в предложении к проекту оставляйте ссылки на портфолио с подобными работами. Пожалуйста, заполняйте графы Цена и Сроки.
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