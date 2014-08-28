Дизайн-макет для брендирования Porter-фургон

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен2 заявки165 просмотров

Требуется дизайн-макет (полностью готовый к печати) для оклейки автомобиля Porter с изотермическим фургоном.

Компания работает как на рынке поставок профессионального оборудования так и в секторе премиальной бытовой техники.

Профессиональное оборудование представлено на www.juicemaster.ru

Домашняя техника на www.smoothie.ru

Сложность задачи состоит в том, чтобы совместить в оформлении автомобиля два несовместимых стиля, но при этом не перегрузить графикой и вообще не допустить каши.

Архив с фото и графикой (152 Мб) по ссылке www.espressomaster.ru/porter14.zip

Пожалуйста, в предложении к проекту оставляйте ссылки на портфолио с подобными работами. Пожалуйста, заполняйте графы Цена и Сроки.

11 лет назад
juicemaster
Яков 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Baskit
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$200
5 дней
Отличная работа, спасибо.
Интересное задание, приятное общение. Супер!

Заявки фрилансеров

Baskit
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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