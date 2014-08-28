Дизайн-макет для брендирования Porter-фургон

Требуется дизайн-макет (полностью готовый к печати) для оклейки автомобиля Porter с изотермическим фургоном.

Компания работает как на рынке поставок профессионального оборудования так и в секторе премиальной бытовой техники.

Профессиональное оборудование представлено на www.juicemaster.ru

Домашняя техника на www.smoothie.ru

Сложность задачи состоит в том, чтобы совместить в оформлении автомобиля два несовместимых стиля, но при этом не перегрузить графикой и вообще не допустить каши.

Архив с фото и графикой (152 Мб) по ссылке www.espressomaster.ru/porter14.zip

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