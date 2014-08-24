Необходима картинка с участием логотипа.
Отрисовать макет визитки для печати в полиграфии
Необходимо отрисовать макет визитки для последующей печати в полиграфии. Имеются мысли - нужно перенести их на макет. Креатив приветствуется.
Выбранный исполнитель
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