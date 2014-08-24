Отрисовать макет визитки для печати в полиграфии

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен5 заявок127 просмотров

Необходимо отрисовать макет визитки для последующей печати в полиграфии. Имеются мысли - нужно перенести их на макет. Креатив приветствуется.

11 лет назад
ettiman
48 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

GALO
Иван 
51 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$5
1 день
Качественно и в срок! Рекомендую!
Работа прошла на ура! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

GALO
Иван 
51 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад