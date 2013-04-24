Нужно нарисовать 4 иконки одного стиля http://joxi.ru/7tR4Udg5CbB5edIObnM. Эти иконки символизируют сервисы на сайте http://www.express.ru/, но иконки взяты из интернета, а нам нужны свои. Для исполнения заказа требуется профессионал. Без ...
Нарисовать 3 изображения по шаблону
Надо сделать 3 изображения для видов утепления быстровозводимых зданий:
1. Полистовая сборка
2. Сендвич-панели
3. Неутепленные здания
Изображения можно сделать по подобию тех, что прикрепила, но чтобы отличались цветом, размером. Главное, чтобы они были понятны и четки, соответствовали задаче, графические средства на ваше усмотрение.
Размещаться будут на сайте http://kbm-group.ru/bystrovozvodimye-zdaniya/
в соответствующих разделах, также как сделаны "Виды рам быстровозводимых зданий",
поэтому в конечном итоге нужны для в 2-x размеров:
- миниатюра 100x60 px и
- полный размер 580x... px.
Изображения желательно сделать ориентируясь на пропорции миниатюры.
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