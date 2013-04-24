Нарисовать 3 изображения по шаблону

Надо сделать 3 изображения для видов утепления быстровозводимых зданий:

1. Полистовая сборка

2. Сендвич-панели

3. Неутепленные здания

Изображения можно сделать по подобию тех, что прикрепила, но чтобы отличались цветом, размером. Главное, чтобы они были понятны и четки, соответствовали задаче, графические средства на ваше усмотрение.

Размещаться будут на сайте http://kbm-group.ru/bystrovozvodimye-zdaniya/

в соответствующих разделах, также как сделаны "Виды рам быстровозводимых зданий",

поэтому в конечном итоге нужны для в 2-x размеров:

- миниатюра 100x60 px и

- полный размер 580x... px.

Изображения желательно сделать ориентируясь на пропорции миниатюры.