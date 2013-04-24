Нарисовать 4 иконки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт14 заявок192 просмотра

Нужно нарисовать 4 иконки одного стиля http://joxi.ru/7tR4Udg5CbB5edIObnM. Эти иконки символизируют сервисы на сайте http://www.express.ru/, но иконки взяты из интернета, а нам нужны свои.

Для исполнения заказа требуется профессионал.

Без предоплаты!

Срок- 1-2 дня

Бюджет предлагайте!

12 лет назад
Sm1thik
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров