Рисунки для азбуки

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Завершен1 заявка138 просмотров

Необходимо к каждой букве русского алфавит нарисовать изображения животных.

12 лет назад
sirok
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ulya_art
Юлия 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$330
7 дней
Творческий подход и отличное исполнение. Обязательно продолжим сотрудничество.
Уже не в первый раз работаем, и не последний думаю)) Только положительные впечатления, интересный проект, приятный и адекватный человек Александр. В общем рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

ulya_art
Юлия 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад