Нужно сделать шапку для одностроничного сайта 800х150, В шапке должен быть следующий текст: 27 мая-9 июня "Путь к миллиону" Выездной тренинг в Крыму. 5 экспертов/14 дней/40 участников Шапка должна быть аккуратной и ...
Рисунки для азбуки
Необходимо к каждой букве русского алфавит нарисовать изображения животных.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки36 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо придумать и нарисовать много тематических картинок, в одном стиле, для страниц юридического сайта, порядка 100 шт. Пример размера и размещения картинки: http://ll-nasledstvo.ru/com-nedvijimost/zdaniya Сайт будет другой, более о разнообразный по услугам. Небольшие ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт12 лет назад
В общем, у меня есть картинки (115 штук), которые есть просто так (либо в файле excel) и есть картинки, которые находятся в pdf файле. В этом pdf файле около 1300 картинок (и у каждой из ...Завершен12 лет назад
- $15
Здравствуйте! Нужно сделать фон для сайта. Сайт centreurasia.com Более подробно в приложенном файле. п.с. оплата по фактуЗавершен12 лет назад
- $50
Здравствуйте, небходимо нарисовать мульт героев, веселых обезьянок 6 видов, Corel. Пример в приложении.Закрыт12 лет назад
Добрый день! Необходимо закрасить порядка 36 участков на генплане поселка. http://www.aviatorov.ru/#plan План поселка находится на этом сайте. Закрасить участки нужно в Jpg-файле. Файл есть, осталось только закрасить.Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $665
Требуется нарисовать модели машин, максимально реалистичные, учитывать тени. Более подробное тз при переписке. Вложен файл машины, нужно нарисовать еще лучше, писать только тем , кто уверен в своем опыте. Сумма 20000 рублей + вы сможете ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Создать изображения любого танка/танков из игры World of Tanks в "мультяшном" стиле. Скайп dan.grishko Оплата вебмани по факту .Закрыт12 лет назад
требуется человек для выполнения заданий по оформлению графики к играм. http://www.youtube.com/watch?v=Xs5lQLGFUWM нужно рисовать в векторе на Flash в подобной стилистике. пишите свои время, в которое вы готовы быть на связи в течении ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт12 лет назад