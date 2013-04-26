Отрисовать хохлому Симачева в векторе

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен4 заявки178 просмотров

Необходимо отрисовать хохлому Симачева в формате eps для резки шаблона на плотере…

12 лет назад
Tato4ka78
Татьяна 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

suncry_design
Санкрай 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня
Отличная работа. Быстрее оговоренного срока и очень качественная прорисовка. Спасибо.
Все отлично. Приятно было сотрудничать!

Заявки фрилансеров

suncry_design
Санкрай 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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