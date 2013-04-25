Надо сделать 3 изображения для видов утепления быстровозводимых зданий: 1. Полистовая сборка 2. Сендвич-панели 3. Неутепленные здания Изображения можно сделать по подобию тех, что прикрепила, но чтобы отличались цветом, размером. Главное, ...
Срочное задание для шаржистов
Оплата 5000 руб. за 15 штук, график оговаривается индивидуально. Приступить можно сегодня.
Оплата будет по договору, поэтому сорри только граждане РФ, + налоги.
Схема работы:
Шаржи нужно рисовать быстро, так как большой поток заявок на отрисовку.
На шарж должно уходить максимум 20 минут.
Фото для шаржей вы получаете по почте, через 20 минут по почте отправляете назад.
Шарж можно рисовать от руки потом сканировать или фотографировать в хорошем качестве и отправлять.
Примеры шаржей:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/10046966/example-shars.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/10046966/ex-2.png
Шарж в итальянском стиле:
Акция посвящена бутерброду по итальянскому рецепту. Поэтому каждый шарж должен содержать в себе общеизвестные и легко узнаваемые итальянские мотивы – венецианский веер, шляпа мафиози, венок цезаря, тога патриция, пизанская башня и т.д.
Задание:
• Обязательно изобразить сандвич Панини (можно надкусанный) так, чтобы он обращал на себя внимания (не был где-то далеко на фоне, или слишком маленький, форма панини должна быть передана корректно)
• Каждый шарж должен транслировать симпатичный образ участника акции и усиливать его положительные стороны. Участнику акции должно быть приятно и прикольно ассоциировать полученный шарж с собой (разместить шарж на своей стене в социальной сети)
• Итальянский стиль создается использованием однозначно понимаемых и широко известных ассоциаций с Италией, например: Пизанская башня, Колизей и т.д. Возможно использование популярных выражений, например, dolce vita, mamma mia и т.д. Если возможно, тогда можно изобразить пользователя в виде мафиози и других узнаваемых итальянских образах. Примеры:
Каждый шарж должен передавать исключительно позитивные эмоции. Категорически исключаются сарказм и любые высмеивающие участников акции элементы. Также категорически исключаются любые негативные или двусмысленно понимаемые подписи на шарже. Каждый шарж должен иметь "товарный" вид, с учетом скорости работы – 15-20 минут.
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