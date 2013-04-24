Нарисовать автомобили

Требуется нарисовать модели машин, максимально реалистичные, учитывать тени. Нужно саму машину + тюнинг к ней(пороги, бампера, спойлер) из прикрепил. Нужно отрисовать 25 машин, бюджет до 15 000, будет зависеть от исполнения, макс реалистичные нужны

Работаем по схеме делаете 1 машину - показываете, если всё устраивает, то продолжаете работать естественно предоплата