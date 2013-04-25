Надо сделать 3 изображения для видов утепления быстровозводимых зданий: 1. Полистовая сборка 2. Сендвич-панели 3. Неутепленные здания Изображения можно сделать по подобию тех, что прикрепила, но чтобы отличались цветом, размером. Главное, ...
Аватарка для публичной страницы
Необходима интересная аватарка для публичной страницы под названием Женская лига (интересные статьи,новости, юмор и прочее)
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