Логотип для сайта

Логотипы и ЗнакиЗавершен28 заявок346 просмотров
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Нужно нарисовать красивый логотип для сайта "Фильмы Онлайн".

В приложении часть шапки сайта, лого будет располагаться в центральной зеленой области.

Логотип нужен из простых - картинка и красиво написанное название сайта.

Если вы хотите попросить бешеную цену - проходите мимо.

Вот пример понравившегося логотипа (левый верхний угол): kinoslide.ru

Работаю с людьми у которых показатель Цена за проект / Количество отзывов будет самым оптимальным.

Заявки открыты.

Логотип для сайта
13 лет назад
AlexArt
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
septem7_del
Украина
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
43 отзыва
13 лет назад
$10
1 день
Работы была выполнена качественно и в срок! Будет сотрудничать еще, рекомендую!
Все отлично! Рекомендую Александра как порядочного заказчика.
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