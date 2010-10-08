Нужно нарисовать красивый логотип для сайта "Фильмы Онлайн".

В приложении часть шапки сайта, лого будет располагаться в центральной зеленой области.

Логотип нужен из простых - картинка и красиво написанное название сайта.

Если вы хотите попросить бешеную цену - проходите мимо.

Вот пример понравившегося логотипа (левый верхний угол): kinoslide.ru

Работаю с людьми у которых показатель Цена за проект / Количество отзывов будет самым оптимальным.

Заявки открыты.