Простой флеш логотип интернет казино

$35
Логотипы и ЗнакиЗавершен20 заявок1039 просмотров
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#1$20
#2$10
#3$5

Необходимо нарисовать флеш логотип на общую казиношную тематику.

Шедевры не нужны. Нужны простые гармоничные логотипы.

размеры логотипа: 320х90, формат swf

тематики на выбор: 777, джокер, карты, 21 блэджек, фишки, кости, рулетка, денежные купюры в долларах, игровые автоматы - однорукие бандиты и любая другая казиношая атрибутика

надписи: casino, online casino, internet casino и др., так же принимаются логотипы без надписей и любые другие связанные с казино

Бюджет: 1 место - 20$, 2 - 10$, 3 - 5$

Можете прислать неограниченное кол-во логотипов, все будут рассмотрены.

Примеры логотипов в архиве.

Уровень к логотипам не хуже чем из архива.

13 лет назад
smit272
Иван 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
Победители конкурса
Yana_
Мария 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
#1
Отличный заказчик, с ним очень приятно работать. Рекомендую.
rudnijvlad
Владислав 
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
#2
Заявки фрилансеров
Yana_
Мария 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
#1
rudnijvlad
Владислав 
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
#2
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