Доработка лого

$15
Логотипы и ЗнакиЗавершен14 заявок356 просмотров
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Имеется логотип в растре, но утерян исходник. В настоящий момент требуется изготовление векторного логотипа (добавить эффекты освещения), созданного на основе имеющегося в приложении.

13 лет назад
rubad
Рубен 
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
septem7_del
Украина
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
43 отзыва
13 лет назад
$20
2 дня
Рустам - исполнитель, с которым, действительно, приятно работать. Исключительная ответственность и творческий подход. Желаю успеха!
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RZ54
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$10
1 день
T_S_A
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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