Доработка лого

Придумывать ничего не нужно. Ничего сверъестественного - просто надо обрисовать название сайта на лого.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется логотип в растре, но утерян исходник. В настоящий момент требуется изготовление векторного логотипа (добавить эффекты освещения), созданного на основе имеющегося в приложении.
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