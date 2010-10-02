Приватный проект для Елены (Grizalina)

$250
Логотипы и ЗнакиЗавершен7 заявок269 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создание лого и фиренного стиля для интернет-магазина детских товаров.

13 лет назад
Crossfire1983
Александр 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 отзывов
Выбранный исполнитель
grizalina
Елена 
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$650
14 дней
Елена как всегда каким-то странным образом только ей известным превращает в жизнь все самые смелые пожелания, причем, надо признаться, когда начинали создавать проект, сам с трудом понимал что хочу увидеть. Фантастическое понимание поставленной цели! Что тут еще сказать?.. Мы само собой вернемся к вам снова с новыми заказами, это даже не обсуждается.
С Александром всегда приятно сотрудничать, оплата, ТЗ, связь - все на высшем уровне. Спасибо за интересные проекты, с удовольствием продолжу сотрудничество )