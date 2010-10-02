Приватный проект для Елены (Grizalina)

Елена как всегда каким-то странным образом только ей известным превращает в жизнь все самые смелые пожелания, причем, надо признаться, когда начинали создавать проект, сам с трудом понимал что хочу увидеть. Фантастическое понимание поставленной цели! Что тут еще сказать?.. Мы само собой вернемся к вам снова с новыми заказами, это даже не обсуждается.