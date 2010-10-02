Приватный проект для Елены (Grizalina)

Придумывать ничего не нужно. Ничего сверъестественного - просто надо обрисовать название сайта на лого.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создание лого и фиренного стиля для интернет-магазина детских товаров.
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