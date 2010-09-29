Логотип для турклуба

$100
Логотипы и ЗнакиЗакрыт57 заявок474 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать универсальный логотип, который будет использоваться как на сайте так и при других обстоятельствах (принты на листовках, объявлениях одежде, прочей продукции и т.д.). Турклуб занимается проведением походов по горам Кавказа, Крыма, Альтая и т.д. дико с палатками кострами и т.п.

Хочется чтобы логотип отражал спицифику турклуба как организации связаной с приключениями, красивой природой, веселой дружной компанией друзей.

13 лет назад
turpik
Артем 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Переделать шапку

    $5

    В приложении к проекту шапка сайта, требуется вместо города, красиво скомбинировать флаги Казахстана и России, сделать плавный переход одного в другой, текстурку какую наложить - на ваш выбор. Размеры картинки, нижний отступ и значок заказа ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип

    Есть сайт и логотип ( логотип выглядит старо и плохо смотриться на новом сайте) Нужно его заменить на обьемный и чтобы вписывался в общий дизайн. Пишите цену в предложении

    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип для компании

    $50

    Необходимо разработать логотип. Цветовая гамма бардовая. Символы это мост,дорога. Компания занимается транспортной логистикой. http://logomost.com/

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип для сайта

    $10

    Добрый день! Нужно разработать логотип для сайта нижнего женского белья. Название сайта- TopDiva.com.ua Хотелось бы видеть силует красивой девушки. Должна присутствовать надпись TopDiva или topdiva.com.ua Цена - 10$. Ну и конечно как всегда Ваш личный полет фантазии ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно разработать логотип для тренинговой компании

    $30

    Нужно разработать логотип для тренинговой компании, основное направление - Бизнес образование. Название компании - CEOconsalt. Логотип должен быть легко запоминаем.Корпоративный цвет -синий,белый. Не следует путать с SEO. CEO (англ. Chief Executive Officer) — высшее должностное лицо компании (генеральный ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка логотипа и дизайна для сайта

    Доброго времени суток. Необходимо разработать логотип, и после его утверждения дизайн для сайта. Подробное ТЗ и все вопросы: [email protected] В письме укажите примеры логотипов и дизайна. Предпочтение отдается кандидатам из Москвы и МО с возможностью общения по моб. телефону.

    Логотипы и Знаки15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип для семейного клуба

    $30

    Здравствуйте! Необходимо разработать логотип для семейного клуба. Название:Семейный клуб "Бамбино". Сфера деятельности: Раннее развитие, творчество, подготовка к школе организация досуга для всей семьи. (Возраст детей от года до шести лет) Предпочтительны следующие характеристики, но возможно понравится Ваша фантазия: 1. Текст ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад