Логотип для турклуба

Необходимо разработать универсальный логотип, который будет использоваться как на сайте так и при других обстоятельствах (принты на листовках, объявлениях одежде, прочей продукции и т.д.). Турклуб занимается проведением походов по горам Кавказа, Крыма, Альтая и т.д. дико с палатками кострами и т.п.

Хочется чтобы логотип отражал спицифику турклуба как организации связаной с приключениями, красивой природой, веселой дружной компанией друзей.