Обрисовать надпись на лого.

Нарисовать логотип для сайта в духе: twitter, facebook, vkontakte, skype, yandex. Логотип должен быть нарисован в векторе. Бюджет: 200 wmr
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Придумывать ничего не нужно. Ничего сверъестественного - просто надо обрисовать название сайта на лого.
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