Логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт30 заявок332 просмотра
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Есть сайт и логотип ( логотип выглядит старо и плохо смотриться на новом сайте)

Нужно его заменить на обьемный и чтобы вписывался в общий дизайн.

Пишите цену в предложении

13 лет назад
lodaf
Артем 
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад