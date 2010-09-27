Разработка логотипа и дизайна для сайта

Здравствуйте! Необходимо разработать логотип для семейного клуба. Название:Семейный клуб "Бамбино". Сфера деятельности: Раннее развитие, творчество, подготовка к школе организация досуга для всей семьи. (Возраст детей от года до шести лет) Предпочтительны следующие характеристики, но возможно понравится Ваша фантазия: 1. Текст ...
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Доброго времени суток.
Необходимо разработать логотип, и после его утверждения дизайн для сайта.
Подробное ТЗ и все вопросы: [email protected]
В письме укажите примеры логотипов и дизайна.
Предпочтение отдается кандидатам из Москвы и МО с возможностью общения по моб. телефону.
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