Разработка логотипа и дизайна для сайта

Логотипы и ЗнакиЗакрыт15 заявок265 просмотров
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Доброго времени суток.

Необходимо разработать логотип, и после его утверждения дизайн для сайта.

Подробное ТЗ и все вопросы: [email protected]

В письме укажите примеры логотипов и дизайна.

Предпочтение отдается кандидатам из Москвы и МО с возможностью общения по моб. телефону.

13 лет назад
home
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад