Требуется перерисовать логотип для сайта в стиле web 2.0, обработать 4 фото для сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо разработать логотип для семейного клуба.
Название:Семейный клуб "Бамбино".
Сфера деятельности: Раннее развитие, творчество, подготовка к школе организация досуга для всей семьи. (Возраст детей от года до шести лет)
Предпочтительны следующие характеристики, но возможно понравится Ваша фантазия:
1. Текст в логотипе может быть только слово "Бамбино", без "Семейный клуб"
2. Цветовая гамма: тёплый зеленый, оранжевый и жёлтый (ранняя осень).
3. В логотипе участвует заяц в стиле handmake, смешной, добрый, может с заплаткой, типа старая любимая игрушка детства, но он живой, что-то делает. (До сегодняшнего дня в рекламных проспектах рядом с названием клуба всегда был нарисован диснеевский заяц, так-что зайцам предпочтение). Может рядом цветок - оригами с вязанной божьей коровкой, или заяц сидит перед столом на полянке и рисует
4. Хочется отразить в логотипе, что это территория творчества, уюта, домашнего тепла.
Удачи!!!
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