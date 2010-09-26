# 1 — $ 30

Здравствуйте!

Необходимо разработать логотип для семейного клуба.

Название:Семейный клуб "Бамбино".

Сфера деятельности: Раннее развитие, творчество, подготовка к школе организация досуга для всей семьи. (Возраст детей от года до шести лет)

Предпочтительны следующие характеристики, но возможно понравится Ваша фантазия:

1. Текст в логотипе может быть только слово "Бамбино", без "Семейный клуб"

2. Цветовая гамма: тёплый зеленый, оранжевый и жёлтый (ранняя осень).

3. В логотипе участвует заяц в стиле handmake, смешной, добрый, может с заплаткой, типа старая любимая игрушка детства, но он живой, что-то делает. (До сегодняшнего дня в рекламных проспектах рядом с названием клуба всегда был нарисован диснеевский заяц, так-что зайцам предпочтение). Может рядом цветок - оригами с вязанной божьей коровкой, или заяц сидит перед столом на полянке и рисует

4. Хочется отразить в логотипе, что это территория творчества, уюта, домашнего тепла.

Удачи!!!