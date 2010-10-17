Нужно разработать логотип для тренинговой компании

$30
Логотипы и ЗнакиЗавершен57 заявок1987 просмотров
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#1$30

Нужно разработать логотип для тренинговой компании, основное направление - Бизнес образование.

Название компании - CEOconsalt. Логотип должен быть легко запоминаем.Корпоративный цвет -синий,белый.

Не следует путать с SEO.

CEO (англ. Chief Executive Officer) — высшее должностное лицо компании (генеральный директор, председатель правления, руководитель). Определяет общую стратегию предприятия, принимает решения на высшем уровне, выполняет представительские обязанности.

13 лет назад
Sirius8
Олег 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Победитель конкурса
Stellan
Ольга 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
152 отзыва
13 лет назад
#1
Остался доволен работой и общением, рекомендую.Очень профессиональное отношение к работе.
Сотрудничеством довольна. Оплата в срок.
Заявки фрилансеров
Stellan
Ольга 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
152 отзыва
13 лет назад
#1