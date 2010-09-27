Логотип для сайта

$10
Логотипы и ЗнакиЗакрыт20 заявок333 просмотра
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Добрый день!

Нужно разработать логотип для сайта нижнего женского белья.

Название сайта- TopDiva.com.ua

Хотелось бы видеть силует красивой девушки.

Должна присутствовать надпись TopDiva или topdiva.com.ua

Цена - 10$.

Ну и конечно как всегда Ваш личный полет фантазии и мысли.

В итоге лого должно быть красивым и сексуальным.

Заранее благодарен Всем.

Логотип для сайта
13 лет назад
knigomen
Евгений 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад