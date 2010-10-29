Логотип для компании

Доброго времени суток. Необходимо разработать логотип, и после его утверждения дизайн для сайта. Подробное ТЗ и все вопросы: [email protected] В письме укажите примеры логотипов и дизайна. Предпочтение отдается кандидатам из Москвы и МО с возможностью общения по моб. телефону.