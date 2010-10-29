Логотип для компании

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен75 заявок3170 просмотров
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#1$50

Необходимо разработать логотип. Цветовая гамма бардовая. Символы это мост,дорога. Компания занимается транспортной логистикой. http://logomost.com/

13 лет назад
sjoy
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
revived
35 летТаиланд
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад
#1
Евгений профессионально выполнил работу,точно и в срок.
Ответственный и в общем положительный заказчик. Сотрудничеством остался доволен.
Заявки фрилансеров
revived
35 летТаиланд
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад
#1