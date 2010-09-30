Нужен логотип для сайта,

$5
Логотипы и ЗнакиЗавершен6 заявок157 просмотров
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Доброго ! надо логотип срочно!

всё тз только в личку

Логотип для сайта
13 лет назад
studia-kulibina
Евгений 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
kreidagroup
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Молодец! грамотный и адекватный человек! Рекомендую Дмитрия как хорошего дизайнера)
Отличный и приятный в общении человек. Приятно работать с такими людьми. Чёткое оформление ТЗ и приёма исполненной работы. мой огромный плюсище+
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