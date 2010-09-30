Создание логотипа

Необходимо разработать универсальный логотип, который будет использоваться как на сайте так и при других обстоятельствах (принты на листовках, объявлениях одежде, прочей продукции и т.д.). Турклуб занимается проведением походов по горам Кавказа, Крыма, Альтая и т.д. ...