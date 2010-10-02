Создать логотип интернет-магазина

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен15 заявок280 просмотров
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Доброго времени суток, господа фрилансеры!

Нужно разработать логотип для интернет-магазина японских подгузников www.happybaby.perm.ru

Требования: простой, детский, милый логотип. Должна присутствовать надпись "Счастливый малыш" или сам сайт непосредственно (или всё вместе:)). Цветовая гамма: нежные детские тона а-ля розовый, голубой, хотя рассмотрю и другие варианты.

Стоимость 10$.

13 лет назад
olishna
Ольга 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
14 часов назад
13 лет назад
$10
3 дня
Отличный исполнитель! С первого раза попала в точку - всё понравилось, не понадобилось даже никаких правок! Рекомендую всем!
Чудный заказчик, доброжелательное приятное общение, моментальная оплата! Мои респекты Оле и 10 баллов в копилку отзывов! Спасибо за интересное задание!