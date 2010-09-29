Логотип для ассоциации труб

Придумывать ничего не нужно. Ничего сверъестественного - просто надо обрисовать название сайта на лого.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Это некомерческая организация "Ассоциация трубопроводов и ......."(название очень не понятное длинное и не красивое, позже уточню полностью)
Смысл такой есть заводы производящие теплоизолированные трубы. А это ассоциация объединяет их все проводит конференции о инновациях в отросли.
На логотипе должно быть изображены теплоизолированные трубы. может быть завод или люди. на самом деле нужно посмотреть сайты других ассоциация допустим у хлебной наверно хлеб на логотипе и тд.
для примера сайт одного из заводов там можно увидеть трубы и получить информацию об отрасли которую объединяет ассоциация http://www.mosflowline.ru/
понимаю что все очень запутанно но надо что то красивое нарисовать)
Бюджет от 20 до 50 долларов в зависмости от качества сложности и оригинальности логотипа.
Очень бы желательно: номер телефона аськи или скайпа для оперативной связи!!!
Заявки отправляйте на e-mail: [email protected]
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