Логотип для ассоциации труб

Это некомерческая организация "Ассоциация трубопроводов и ......."(название очень не понятное длинное и не красивое, позже уточню полностью)

Смысл такой есть заводы производящие теплоизолированные трубы. А это ассоциация объединяет их все проводит конференции о инновациях в отросли.

На логотипе должно быть изображены теплоизолированные трубы. может быть завод или люди. на самом деле нужно посмотреть сайты других ассоциация допустим у хлебной наверно хлеб на логотипе и тд.

для примера сайт одного из заводов там можно увидеть трубы и получить информацию об отрасли которую объединяет ассоциация http://www.mosflowline.ru/

понимаю что все очень запутанно но надо что то красивое нарисовать)

Бюджет от 20 до 50 долларов в зависмости от качества сложности и оригинальности логотипа.

Очень бы желательно: номер телефона аськи или скайпа для оперативной связи!!!

Заявки отправляйте на e-mail: [email protected]