# 1 — $ 60

Нужен логотип для маркетингового агентства.

Название в приложении.

По цветам особых предпочтений нет.

Творите.

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Небольшой момент в догонку: у фирмы есть еще одна фирма - www.nnlab.ru

если логотип будет чем-то перекликаться с их логотипом - будет хорошо.

если не будет - то же неплохо.