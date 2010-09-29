Необходим логотип для Агентства Детективных Услуг

Логотипы и ЗнакиЗакрыт27 заявок289 просмотров
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Разработать логотип, для официального сайта агентства, он же для фирминого бланка и жетона для сотрудников агентства.

для связи скайп kafafree.

13 лет назад
kafafree
48 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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