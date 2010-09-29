Необходим логотип для Агентства Детективных Услуг

Нужен логотип для маркетингового агентства. Название в приложении. По цветам особых предпочтений нет. Творите. ----------------------------------- Небольшой момент в догонку: у фирмы есть еще одна фирма - www.nnlab.ru если логотип будет чем-то перекликаться с их логотипом - будет хорошо. если не будет - ...