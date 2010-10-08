Логотип для салона - парикмахерской

$30
Логотипы и ЗнакиЗавершен58 заявок2029 просмотров
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#1$30

Необходимо разработать Логотип для салона-парикмахерской, которая будет находиться в Таиланде.

Основные направления деятельности - весь спектр услуг в парикмахерской + педикюр и маникюр.

Название - Rich Hair

Основное отличие от конкурентов - оказание действительно качественных и профессиональных учлуг.

Логотип должен быть запоминающимся, отображать сферу деятельности.

Ждем ваших предложений.

13 лет назад
rkhromov
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Победитель конкурса
mediana
Liza 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
10 отзывов
13 лет назад
#1
Лиза быстро и качественно выполнила поставленную задачу. Выбрали именно ее работу по причине хорошего стиля и четкого исполнения ТЗ. Получили именно то, что хотели. Спасибо ей за работу!
Оплата работы не заставила себя ждать. Спасибо заказчику за четко поставленную задачу и легкость в общении.
Заявки фрилансеров
mediana
Liza 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
10 отзывов
13 лет назад
#1